Dos lesionados en volcadura sobre la autopista Premier Sabinas–Allende

Sabinas, Coahuila.- Una volcadura registrada la mañana de este lunes en el kilómetro 10 de la Autopista Premier, tramo Sabinas–Allende, dejó como saldo dos personas lesionadas.

De acuerdo con el reporte oficial, en el vehículo Nissan Sentra viajaban Areli Rivera, su hermano y un acompañante identificado como Josué Manuel Hernández Martínez, quienes se trasladaban desde Ciudad Acuña con destino a Saltillo.

Detalles del accidente en la Autopista Premier

La Guardia Nacional tomó conocimiento del percance y determinó que el conductor perdió el control del volante tras dormitar, provocando la salida de la unidad y su posterior volcadura.

Paramédicos de la Cruz Roja Sabinas y elementos de Misión Bomberos acudieron al lugar para brindar atención inmediata a los lesionados, quienes fueron trasladados a la clínica 24 del IMSS para su valoración médica.

Atención médica a los lesionados en Sabinas

El incidente generó movilización de cuerpos de emergencia y un breve cierre parcial de la vía, mientras se realizaban las labores de rescate y retiro del vehículo siniestrado.