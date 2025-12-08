Bonne Store Monclova: el lugar ideal para equipar tu cocina

Cuando se trata de emprender o fortalecer un negocio gastronómico, contar con el equipo adecuado es clave. En Bonne Store Monclova lo encuentras todo en un solo lugar: desde utensilios básicos hasta maquinaria industrial para cocinas profesionales. Su concepto está pensado para ayudar a restaurantes, taquerías, cafeterías, pastelerías, carnicerías y servicios de catering a trabajar con calidad, eficiencia y el mejor rendimiento.
Con más de 2,500 artículos, la tienda ofrece variedad en equipos, herramientas y accesorios para cualquier proyecto culinario, sin importar su tamaño. Su lema lo dice todo: "Equipa tu cocina, potencia tu emprendimiento". Y gracias a su atención personalizada, cada cliente recibe orientación para elegir exactamente lo que su negocio necesita.
¿Qué ofrece Bonne Store Monclova para tu cocina?
La tienda está abierta de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm y los sábados de 9:00 am a 2:00 pm, lista para recibir a todos aquellos que buscan equipar su cocina con productos de calidad y confianza. Para consultas o cotizaciones, basta con comunicarse al 866 140 01 41 o visitar sus redes sociales como Bonne Store Monclova.
Atención personalizada en Bonne Store Monclova
Además, Bonne Store Monclova se distingue por ofrecer envíos a todo México, permitiendo que emprendedores y negocios de cualquier estado puedan adquirir su equipo sin complicaciones. La combinación de calidad profesional, excelentes precios y servicio cercano ha convertido a esta tienda en la favorita de la región.
Si quieres renovar tu cocina, iniciar un negocio o mejorar tus procesos, esta es tu mejor opción. Visítalos y descubre por qué cada vez más profesionales confían en Bonne Store Monclova.
______________
Caja de información — Bonne Store Monclova
Dirección: Blvd. Harold R. Pape 1066, Col. Guadalupe, Monclova, Coah.
Teléfono: 866 140 01 41
Horario:
* Lunes a Viernes: 9:00 am – 6:00 pm
* Sábados: 9:00 am – 2:00 pm
Redes sociales:
* Facebook / Instagram: Bonne Store Monclova
Envíos a todo México