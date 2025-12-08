Federico Fernández Montañez presenta Modelo de Seguridad en Monclova

Con el objetivo de reforzar el trabajo en sinergia con empresarios y sociedad civil, el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, se reunió con socios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monclova (CANACO).

Fernández Montañez explicó el Modelo de Seguridad impulsado por el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, el cual cuenta con la confianza de la población a través de los grupos ciudadanos de seguridad.

Participación activa de empresarios

Señaló que durante la reunión hubo una gran participación, lo cual concluyó en la creación de un grupo ciudadano donde se encuentran, junto a empresarios y comerciantes, mandos tanto de la Policía Estatal, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y las corporaciones municipales.

Reiteró que cada vez más ciudadanos se suman a la estrategia de "A Coahuila lo Cuidamos Todos", lo que se convierte en el mejor blindaje.