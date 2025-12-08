Joven motociclista resulta lesionada en Allende; IMSS la rechaza por falta de médico

Allende, Coah.— La mañana de este lunes, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos atendió a Julissa Serrano Antúnez, de 19 años, quien fue entregada a paramédicos en el cruce de Carranza y Ocampo tras sufrir una caída en motocicleta y ser trasladada en un vehículo no identificado.

Durante la valoración, la joven presentaba intenso dolor en el pie derecho y una herida lacerante de aproximadamente 10 centímetros, además de signos vitales estables. En el sitio también se encontraba su acompañante, Víctor Manuel Rodríguez González, quien informó que viajaba con ella al momento del incidente.

Acciones de la autoridad

La lesionada fue llevada inicialmente a la Clínica IMSS 12, donde fue rechazada por falta de médico de guardia, por lo que el personal procedió a trasladarla al Hospital General de Allende para su atención definitiva.