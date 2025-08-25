El DIF Saltillo destaca beneficios gratuitos para población vulnerable

SALTILLO, COAHUILA.- Las y los integrantes del Consejo Directivo del DIF Saltillo reconocieron el trabajo que realiza este organismo a favor de quienes más lo necesitan, destacando los beneficios gratuitos que se brindan a la población vulnerable.

"El DIF Saltillo, que encabeza mi esposa Luly López Naranjo, está cumpliendo con el compromiso de acercarse a quienes más lo necesitan y brindarles nuestro apoyo", destacó el alcalde Javier Díaz.

Durante la segunda Sesión Extraordinaria del Consejo, encabezada por el alcalde y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, se analizaron los resultados obtenidos hasta ahora y las metas a alcanzar el resto del año.

"Trabajamos todos los días con amor y con el compromiso de mejorar la calidad de vida de las familias saltillenses", indicó Luly López Naranjo, titular del organismo.

En esta Sesión se informó que con el programa Amor en Movimiento, a través de la unidad móvil, se han entregado cerca de 600 aparatos auditivos y casi 2 mil lentes al interior de las colonias, barrios y ejidos de Saltillo, transformando de manera significativa su calidad de vida.

Arrancaron los Espacios DIF, áreas para acercar atención médica y psicológica en diferentes colonias; en Tierra y Libertad se inauguró el primero de ellos, sin embargo, se atiende en 12 diferentes centros comunitarios.

Durante el último trimestre se entregaron 115 aparatos ortopédicos a personas que lo solicitaron, y gracias a Corazones Voluntarios de Mencorsa Group se entregaron 10 sillas de ruedas más.

Mediante el programa Aprender es Tiempo de Actuar se impartieron 30 talleres para 4 mil 588 niñas, niños y adolescentes, entregando 893 folletos con información clave sobre redes sociales, acoso escolar y salud personal.

Se mantienen vigentes los programas Alimentos de Corazón y Apoyos Económicos, que se entregan a quienes más lo necesitan, después de realizarse un estudio socioeconómico.

El programa Visión con Amor: Cirugía de Cataratas se puso en marcha, en el que 566 personas recuperaron su visión gracias a operaciones gratuitas realizadas en el Centro Oftalmológico de la República de Cuba.