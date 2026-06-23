Volcadura en la Carretera 57 deja dos personas lesionadas entre Allende y Morelos

ALLENDE, COAH.- Dos personas resultaron lesionadas luego de una aparatosa volcadura registrada la tarde de este domingo sobre la Carretera Federal 57, en el tramo comprendido entre los municipios de Allende y Morelos.

El accidente ocurrió en la Carretera Federal 57, entre Allende y Morelos.

De acuerdo con el reporte de los cuerpos de emergencia, al llegar al lugar localizaron a una mujer de 28 años fuera de la unidad accidentada, quien logró salir por sus propios medios tras el percance. Durante la valoración médica presentó diversas lesiones y fuertes molestias en el brazo izquierdo, la mano y la espalda.

Paramédicos atendieron a los lesionados y los trasladaron al IMSS.

Debido a las lesiones que presentaba, los paramédicos le brindaron atención prehospitalaria, colocándole equipo de inmovilización antes de trasladarla a la Clínica No. 12 del IMSS en Allende para una revisión más especializada.

La mujer de 28 años logró salir del vehículo por sus propios medios.

El conductor del vehículo, identificado como Mario Alberto "N", de 25 años de edad, también fue valorado en el lugar y diagnosticado como policontundido. Los ocupantes viajaban de Piedras Negras hacia Allende cuando ocurrió el accidente, en el que participó un automóvil Ford Fusion modelo 2007.