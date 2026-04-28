Acuñenses avanzan al nacional tras dominar estatal de powerlifting en Monclova

Ciudad Acuña, Coahuila.– Jóvenes deportistas de esta frontera lograron una destacada participación en la competencia estatal de powerlifting, al obtener los primeros lugares que les aseguraron su pase al certamen nacional.

La Gran Competencia Estatal de Powerlifting, avalada por la World Raw Powerlifting Federation, se llevó a cabo en Monclova, Coahuila, donde los acuñenses compitieron contra representantes de distintos municipios.

En la justa participaron Ubaldo Ramírez Lozano, Juan Diego Gómez Nava, Diego Sánchez de León y Ángel Guillermo Tranquilino, quien consiguió el segundo lugar en su categoría. En conjunto, el equipo obtuvo tres primeros sitios y un segundo lugar.

Estos resultados permiten que tres de los competidores representen a Coahuila en la siguiente fase a nivel nacional, donde buscarán mantener el nivel mostrado en la etapa estatal.

Importancia del apoyo a nuevas generaciones

El entrenador Pedro Ortiz subrayó la importancia de continuar impulsando a las nuevas generaciones en esta disciplina, al señalar que existe talento suficiente para seguir destacando en competencias de mayor nivel.

Crecimiento del powerlifting en Ciudad Acuña

Con este logro, el powerlifting en Ciudad Acuña continúa posicionándose como una disciplina en crecimiento, con atletas que comienzan a figurar en escenarios más exigentes.