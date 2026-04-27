Lazo Chapa confirma cambios en Fiscalía de Monclova: dos nuevos movimientos

Monclova, Coah. – El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, Everardo Lazo Chapa, informó que continúan los movimientos internos dentro de la dependencia y adelantó que durante esta semana se realizarán al menos dos cambios más de personal en la delegación de Monclova.

El funcionario explicó que, además de los ajustes ya efectuados, existen dos servidores públicos que actualmente enfrentan procedimientos administrativos relacionados con inasistencias laborales, por lo que permanecen en proceso mientras se definen las resoluciones correspondientes.

Precisó que, adicionalmente, otras dos personas dejarán la delegación como parte del reacomodo operativo que se lleva a cabo en la corporación, aunque evitó revelar identidades o mayores detalles al señalar que se trata de movimientos internos aún en curso.

Lazo Chapa aclaró que los procedimientos abiertos no están relacionados con actos de corrupción, sino exclusivamente con faltas laborales derivadas de ausencias injustificadas.

Indicó que los puestos vacantes deberán ser cubiertos posteriormente para no afectar la operación de la delegación, especialmente en áreas sustanciales como Ministerios Públicos.

El delegado confirmó que el personal involucrado pertenece a la delegación de Monclova, y no a otras agencias de la región, por lo que los cambios impactarán directamente en la estructura local de la Fiscalía.

Con estas acciones, la dependencia mantiene un proceso de reorganización interna enfocado en fortalecer el funcionamiento administrativo y operativo de la institución en la Región Centro.