Jóvenes de Cruz Roja Acuña representan a la ciudad en campamento nacional en Morelos

CIUDAD ACUÑA.- Diez jóvenes voluntarios de la Cruz Roja Acuña formaron parte del campamento nacional anual celebrado en Tepoztlán, Morelos, donde convivieron y compartieron experiencias con participantes de diversas regiones de México y del extranjero.

Durante su estancia, los jóvenes asistieron a talleres orientados al crecimiento personal y al servicio comunitario, entre los que destacaron lenguaje de señas, braille, gestión del estrés, primeros auxilios deportivos y seguridad vial.

Esta participación fue posible gracias al respaldo del Presidente del Patronato de Cruz Roja en Acuña, Víctor Manuel Chávez, quien gestionó el envío del grupo.

Los voluntarios pasaron varios días en el campamento y regresaron con nuevos conocimientos que podrán compartir en su comunidad, reforzando el compromiso de la institución con la formación integral de sus integrantes.