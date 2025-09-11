Pierde fuerza el REPUVE en Ciudad Acuña por falta de actualización del decreto federal

Ciudad Acuña, Coah. – El programa de Registro Público Vehicular (REPUVE) ha registrado una notable disminución en la demanda en esta frontera, debido a la falta de actualizaciones en el decreto federal que rige los criterios para la regularización de vehículos.

Abraham Díaz, coordinador del programa en Ciudad Acuña, explicó que, a diferencia de años anteriores en los que las citas se saturaban semanalmente, el interés por parte de la ciudadanía ha caído considerablemente desde la reactivación del programa.

"Algo que estaría beneficiando a los ciudadanos para que puedan aprovechar, es que el decreto pueda ampliarse, para que vehículos más recientes entraran", comentó Díaz.

Actualmente, el proceso de registro presenta menor afluencia y mayor lentitud, lo que ha llevado a las autoridades locales a considerar nuevas estrategias para mantener activo el programa.

A pesar de estos esfuerzos, Díaz reconoció que la mayoría de los propietarios interesados ya no cumple con los requisitos vigentes, lo que ha limitado el número de unidades susceptibles de regularización.