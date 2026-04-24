Jóvenes de Ciudad Acuña buscan su pase nacional en CONADEMS 2026

Ciudad Acuña, Coahuila.– Jóvenes deportistas acuñenses emprendieron su viaje a la ciudad de Monclova para participar en el evento estatal del CONADEMS 2026, donde buscarán asegurar su pase a la etapa nacional.

Los jóvenes deportistas de Ciudad Acuña compiten en basquetbol, voleibol y atletismo.

En esta justa deportiva compiten equipos de basquetbol y voleibol en las ramas varonil y femenil, así como un representante en la disciplina de atletismo, todos con la meta de colocarse entre los mejores del estado y aspirar a representar a Coahuila a nivel nacional.

La preparación constante de los equipos del CBTIS 54 es clave para su éxito.

Los contingentes provienen del CBTIS 54, institución que logró avanzar de manera satisfactoria a la fase estatal tras una destacada participación en etapas previas. La preparación de los equipos se ha mantenido constante, con miras a una competencia que se desarrollará durante dos días.

Autoridades destacan el impacto positivo de estos torneos en el desarrollo juvenil.

Autoridades y entrenadores destacaron que la participación en este tipo de torneos ha sido positiva, ya que no solo eleva el nivel competitivo de los jóvenes, sino que también impulsa su desarrollo deportivo y personal.

Los atletas viajan con la expectativa de obtener buenos resultados y continuar avanzando en el proceso rumbo a la justa nacional.