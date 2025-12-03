DIF Coahuila apoya con becas y aparatos funcionales en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Presidenta Honoraria del Sistema DIF Coahuila, ingeniera Liliana Salinas Valdés, encabezó la entrega regional de 84 becas del programa ADETI (Atención al Desaliento del Trabajo Infantil) para niños y niñas, además de aparatos funcionales.

El evento se realizó en el Auditorio Municipal "Urbano Santos" del municipio de Múzquiz, siendo la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez quien fungió como anfitriona del acto, al que asistieron también alcaldes y alcaldesas de la región, así como el doctor Eliud Aguirre Vázquez, Secretario de Salud en Coahuila, y la licenciada Latife Burciaga Neme, directora del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

En su mensaje, la edil agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y del DIF estatal para llevar estos apoyos a quienes más lo necesitan.

Durante su intervención, la ingeniera, Liliana Salinas Valdés destacó la entrega de 60 apoyos funcionales, como parte del trabajo conjunto con la Beneficencia Pública.

Subrayó además que, el objetivo del programa ADETI es prevenir el trabajo infantil, promoviendo que niñas y niños permanezcan en las aulas y no se vean obligados a laborar para contribuir al ingreso familiar.

La presidenta del DIF Coahuila enfatizó que la institución trabaja los 365 días del año para atender a la población vulnerable, siguiendo las directrices del gobernador.

"Ningún niño debe quedarse en casa por falta de recursos. Estamos aquí para ayudarlos a cumplir sus sueños", afirmó.

Por su parte, el secretario de salud, Eliud Aguirre Vázquez, resaltó que el Programa de Salud Popular ha sido clave para entregar aparatos ortopédicos como sillas de ruedas, muletas y lentes intraoculares.

Señaló que estas acciones buscan fomentar la inclusión y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, reafirmando el compromiso del gobierno estatal con el bienestar social.

En dicho evento se contó además con la presencia del alcalde del Municipio de San Juan de Sabinas, Oscar Ríos Ramírez y la Presidenta del Sistema DIF Municipal Licenciada Karina Ríos Ornelas.

La alcaldesa del Municipio de Juárez, Coahuila, Lily Quiñones y Lupita Arana, Presidenta del Sistema DIF Municipal del Municipio de Progreso, Coahuila, además de autoridades del Municipio de Sabinas, Coahuila.