Intenta menor acabar con Su existencia en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un dramático incidente sacudió el barrio La Gloria, cuando un menor de 16 años intentó acabar con su existencia en un domicilio ubicado en la calle Jesús Carranza esquina con Ferrocarril.

El joven habría tratado de escapar por la puerta falsa, colgándose con un cinturón, siendo auxiliado por su hermana, quien logró rescatarlo con vida.

Paramédicos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana se desplazaron rápidamente al lugar de los hechos y auxiliaron al menor, trasladándolo de inmediato al Hospital General "Hugo Héctor Martínez Tijerina" para recibir atención médica especializada. Afortunadamente, el joven se encuentra consciente y bajo valoración médica en el nosocomio.

Causas del intento de suicidio aún son desconocidas

Hasta el momento, se desconocen las causas que orillaron al menor a tomar esta drástica decisión. La familia y amigos del joven se encuentran conmocionados por el incidente y esperan con ansias su recuperación.

La hermana del menor, quien prefirió mantener su identidad en anonimato, se mostró aliviada de que su hermano haya sido rescatado a tiempo.

La comunidad se une en apoyo a la familia del joven

Dado a estos hechos, se espera que se realicen investigaciones pertinentes para determinar las causas del intento de suicidio. Mientras tanto, la comunidad se une en apoyo a la familia del joven y espera su pronta recuperación.

Importancia de la salud mental tras el incidente

El incidente sirve como un recordatorio de la importancia de la salud mental y la necesidad de buscar ayuda cuando se siente abrumado o sin salida, buscando apoyo de un profesional de la salud mental o llamar a una línea de ayuda.