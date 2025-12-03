Al cerrarle el paso Manda a 'volar' a motociclista

MONCLOVA, COAH.— Un motociclista terminó lesionado la mañana de este miércoles luego de estrellarse contra un automóvil cuyo conductor le cerró el paso al realizar una maniobra prohibida en el bulevar Benito Juárez, a la altura de la calle Guanajuato, un cruce conocido por sus constantes accidentes.

El percance ocurrió alrededor de las 11:20 horas cuando Obed Gerardo Contreras Sánchez, conductor de un Volkswagen Vento azul modelo 2017, circulaba por los carriles de lado norte e intentó incorporarse a la calle Guanajuato. Su maniobra intempestiva bloqueó el paso del motociclista Everardo Flores Hernández, de 45 años, quien viajaba en una Italika azul modelo 2021, quien circulaba con vía libre por los carriles de lado sur.

Flores Hernández no pudo evitar el impacto y salió proyectado contra el pavimento, quedando lesionado ante la mirada de automovilistas y comerciantes que presenciaron el choque.

Detalles del accidente en el bulevar Benito Juárez

Paramédicos del Grupo de Urgencias Básicas Coahuila acudieron para brindarle atención prehospitalaria y trasladarlo a un hospital para su valoración. Oficiales del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento y determinaron como responsable al conductor del Vento por realizar un cambio de carril indebido.

Acciones de los paramédicos y autoridades tras el choque

El accidente provocó tráfico en la zona, donde ya se han registrado múltiples percances por maniobras similares.

Impacto del accidente en el tráfico de Monclova

Brenda30

El motociclista fue trasladado a un hospital por socorristas del GUBC.

Brenda30A

La motocicleta Italika terminó tirada sobre el bulevar tras el fuerte impacto.

Brenda30B

El conductor del Vento fue señalado como responsable por realizar una maniobra prohibida.

Brenda30C

La moto del lesionado fue asegurada por la Policía.