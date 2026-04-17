Karla Sánchez asume dirigencia de la CNOP en Acuña con llamado a la unidad

Ciudad Acuña.– Karla Sánchez Sánchez asumió la dirigencia de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en Acuña, al rendir protesta junto con la nueva administración del sector, comprometiéndose a dar continuidad al trabajo realizado.

La nueva dirigencia de CNOP se compromete a mantener la unidad y el trabajo en equipo.

Durante el acto se contó con la presencia de integrantes del Comité Municipal del PRI, quienes reiteraron el llamado a mantener la unidad y seguir trabajando bajo la misma línea, tomando como referencia el ejemplo del gobernador Manolo Jiménez.

Integrantes del PRI en Acuña apoyan la gestión de Karla Sánchez y destacan la importancia de la cercanía con la ciudadanía.

En el evento estuvieron presentes Salvador José Cano, Delia Siller, Raúl A. Vela, José Luis Moreno, la secretaria general Maru Calderón, así como el diputado federal Óscar Torres.

Georgina Cano, en representación del presidente estatal del PRI, resalta la necesidad de un trabajo coordinado para fortalecer al partido.

En representación del presidente estatal del partido, Carlos Robles, Georgina Cano destacó que el trabajo coordinado y en equipo es clave para fortalecer al instituto político y consolidar sus objetivos en la región.

La nueva dirigencia señaló que se dará seguimiento a las acciones que impulsen la participación y cercanía con la ciudadanía en este sector.