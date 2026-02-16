Carlos Villarreal arranca programa alimentario en Monclova: más de 800 beneficiados

Como parte del trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó en la colonia Las Flores el arranque del programa alimentario de Mejora Coahuila, además de iniciar la rehabilitación del Campo Pericos, integrando acciones sociales y de infraestructura en beneficio directo de más de 800 habitantes.

Durante el evento se realizó la entrega de apoyos alimentarios a familias del sector, como parte de la estrategia estatal que busca atender de manera directa las necesidades básicas de la población y fortalecer la economía familiar.

De manera paralela, se dio el banderazo a la rehabilitación del Campo Pericos, obra que contempla una inversión de 4 millones 752 mil pesos, permitiendo recuperar este espacio ubicado entre la calle 16 de Septiembre y avenida El Potrero para la práctica deportiva y la convivencia comunitaria.

En el evento estuvo presente Gabriel Elizondo Pérez, coordinador general de Mejora Coahuila, quien destacó que estas acciones forman parte de la coordinación permanente entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal para llevar apoyos y obras a cada colonia de Monclova.

En su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal señaló: "Cuando trabajamos en equipo con el gobernador Manolo Jiménez, los resultados llegan directamente a las colonias. Hoy combinamos apoyos alimentarios y rehabilitación de espacios deportivos porque atender a las familias significa actuar en lo inmediato y también invertir en el futuro de nuestra comunidad".

Por su parte, Gabriel Elizondo reiteró que Mejora Coahuila continuará fortaleciendo la presencia territorial en Monclova con programas sociales y obras que impacten directamente en la calidad de vida de la población, porque el desarrollo del municipio es una de las prioridades del gobernador Manolo Salinas, siempre en equipo con el alcalde Carlos Villarreal.

Con estas acciones el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir sumando esfuerzos con el Gobierno del Estado para fortalecer a las familias, mejorar los espacios públicos y consolidar el desarrollo de Monclova.