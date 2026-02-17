Contactanos
Coahuila

Vuelca tráiler en el Libramiento Óscar Flores Tapia

El conductor del tráiler se quedó dormido al volante, lo que provocó el accidente sin heridos ni daños a terceros.

Por Staff / La Voz - 17 febrero, 2026 - 09:42 a.m.
      Ramos Arizpe, Coahuila.- La mañana de este martes se registró la volcadura de un tráiler sobre el Libramiento Óscar Flores Tapia, en el tramo correspondiente al municipio de Ramos Arizpe.

      De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la pesada unidad presuntamente se quedó dormido al volante, lo que provocó que perdiera el control y terminara volcado sobre su costado lateral a la altura del LOFT.

      La unidad transportaba material de gran peso, por lo que las maniobras para incorporarla nuevamente fueron complicadas y se prolongaron por varias horas, generando afectaciones en la circulación vehicular de la zona.

      El tráiler se desplazaba de Ramos Arizpe con dirección a Arteaga. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni daños a terceros, únicamente pérdidas materiales derivadas del accidente.

