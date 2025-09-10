Inversión Millonaria en Planta Tratadora de Aguas en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- Después de casi una década de gestiones, este miércoles se concretó la firma de convenio entre el municipio de Cuatro Ciénegas y la fundación Carlos Slim para la construcción de la planta tratadora de aguas residuales, una obra que arrancará el próximo 22 de septiembre a un costado de la colonia Magdalenas.

El alcalde Víctor Leija Vega destacó que este proyecto, con una inversión de 34.5 millones de pesos, representa un avance histórico para la salud y bienestar de la población.

"Gracias a la gestión del ingeniero Cristino Villarreal, encargado de Conanp, y del biólogo Daniel Barreto, quienes siempre estuvieron al pendiente de todo lo necesario para el proyecto, hoy se hace realidad. No es cualquier cosa, es una estructura muy grande y de gran beneficio para los cieneguenses", expresó.

La obra, además de resolver un rezago ambiental, generará entre 70 y 80 empleos temporales durante los siete meses que durará su construcción, lo que también impactará en la economía local al favorecer a proveedores del Pueblo Mágico.

Leija Vega recordó que esta planta tratadora fue uno de los compromisos asumidos durante su campaña en la colonia Magdalenas, junto con otros proyectos que ya se han cumplido, como la adquisición de nuevos recolectores de basura, una ambulancia, patrulla para Pronnif, policía turística, agua potable y acciones de atención a las mujeres y combate a las adicciones para reducir la incidencia delictiva.

"Estamos cumpliendo con más del 90 por ciento de lo prometido, y la planta tratadora es una de las obras más esperadas por la población", subrayó el edil.

Con este proyecto, Cuatro Ciénegas avanza hacia una mejor gestión de sus recursos naturales y en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.