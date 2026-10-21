Investigan como feminicidio y suicidio trágica muerte de pareja en domicilio

Derivado del reporte recibido sobre el hallazgo de dos personas sin vida en un domicilio, servicios periciales y la Agencia de Investigación Criminal acudieron de inmediato al lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos y recabar evidencias.

Así lo dio a conocer la autoridad ministerial, señalando que, por instrucciones del Fiscal General, Federico Fernández, se atiende de manera prioritaria este tipo de asuntos de alto impacto social.

Resultados de la necropsia

Tras llevarse a cabo la necropsia de ley, se determinó preliminarmente que la femenina falleció a causa de estrangulamiento, mientras que el masculino perdió la vida por ahorcamiento.

Aunque las primeras indagatorias apuntan a que los hechos se originaron tras una discusión de pareja al interior de la vivienda, las investigaciones continúan abiertas para esclarecer con total precisión las causas y descartar cualquier otra línea.

Ante el deceso del presunto agresor, la carpeta de investigación por el delito de feminicidio se cerrará por muerte del imputado, aunque la integración del caso sigue su curso legal.

Las autoridades confirmaron que no existían denuncias previas registradas ante el Centro de Empoderamiento ni antecedentes formales de violencia entre la pareja, aunque vecinos y familiares refirieron que existían constantes desacuerdos en el hogar.

Apoyo al menor involucrado

En cuanto al menor de edad que localizó a la pareja, las instancias correspondientes informaron que se le brindará contención psicológica especializada y el acompañamiento emocional necesario.

El menor quedará bajo el resguardo y cuidado de algún familiar cercano, toda vez que se confirmó que era el único hijo que residía con ellos en dicho domicilio.