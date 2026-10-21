Exigen obreros alto total al saqueo de AHMSA; amagan con cerrar accesos mediante zanjas

Ante la falta de acuerdos concretos y la incertidumbre generada en torno al proceso de la empresa, los obreros de Altos Hornos de México (AHMSA) advirtieron que mantendrán una postura firme para frenar el desmantelamiento de las instalaciones.

José Luis Morales, integrante de la mesa directiva del Grupo de Defensa Laboral, señaló que los trabajadores se encuentran a la espera de que la representación sindical que acudió a la Ciudad de México reciba una solución y respuesta favorable a las peticiones presentadas ante la Cámara de Senadores, además del seguimiento en la Cámara de Diputados. El representante sindical enfatizó el rechazo absoluto de la base obrera a que se continúe vaciando la planta.

Denuncias sobre el desmantelamiento de AHMSA

Denunció que la jueza del concurso mercantil ha otorgado permisos para la salida de bienes, citando como ejemplo la entrega de cien carros a Trinity o los reclamos del Gobierno Federal por 310 millones de pesos, lo que atenta contra la integridad de los activos que deberían responder por los adeudos con la plantilla laboral.

"¿En dónde vamos a parar con todo lo que quieren sacar de la empresa? ¿Qué van a dejar para los obreros?", cuestionó Morales, recordando que la postura original era vender toda la infraestructura como una unidad productiva.

Medidas preventivas de los trabajadores

Por ello, como medida preventiva ante el desmonte del patrimonio, la base trabajadora contempla dialogar con el Gobierno del Estado para realizar zanjas en todos los accesos principales de AHMSA, impidiendo de forma definitiva la entrada y salida de unidades de carga.

Morales recalcó que buscan consensuar esta acción para evitar confrontaciones con las fuerzas de seguridad pública.