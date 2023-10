Llega donación desde Oklahoma

CIUDAD ACUÑA, COAH. - Las asociaciones buscan seguir acudiendo a las colonias de la ciudad con la intención de llevar apoyos al mayor número de sectores.

La representante de asociaciones no gubernamentales, Brenda Martínez mencionó que recibieron una donación importante de la Asociación Bridge Builders for the Cross.

Fueron entregadas un aproximado de 2 mil mochilas, las cuales se llevan a los niños más necesitados y sobre todo a quienes se encuentran en zonas rurales.

"La entrega se brinda en diciembre, pero desde tiempo antes acuden con el donativo, con la intención de hacerlo llegar a quienes los requieren y analizar y escuchar peticiones", agregó.