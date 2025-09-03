Llevan servicios del Registro Civil a Ciudad Acuña con brigada especial

Ciudad Acuña, Coah. – Con el propósito de acercar servicios esenciales a la ciudadanía, el Gobierno del Estado, en coordinación con el gobierno municipal, puso en marcha una brigada del Registro Civil en Ciudad Acuña.

La jornada se desarrollará durante dos días en la Infoteca Municipal, donde se ofrecerán trámites como la impresión de actas de nacimiento y la inscripción de menores al Registro Civil, todo a costos reducidos.

Norma Irene López, Oficial Mayor del Registro Civil, subrayó que esta acción tiene como objetivo garantizar que todas las personas puedan acceder a documentos oficiales, los cuales son fundamentales para la realización de distintos trámites.

"Por medio de este evento, lo que queremos es que las personas puedan adquirir documentos que deben estar siempre en su posesión", señaló.

Estas brigadas forman parte de una estrategia del Gobierno del Estado para facilitar el acceso a servicios públicos, especialmente para quienes enfrentan dificultades económicas que les impiden cubrir los costos de los trámites en procesos regulares.