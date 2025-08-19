Lluvia torrencial colapsa vialidades en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.– Una intensa lluvia sorprendió a los habitantes de Ciudad Acuña la tarde de este lunes, generando un severo caos vial en distintas zonas de la ciudad.

En cuestión de minutos, varias calles quedaron completamente anegadas, lo que provocó que múltiples vehículos quedaran atrapados sin posibilidad de salir por su cuenta. Asimismo, algunas personas quedaron varadas sin poder desplazarse a zonas más seguras debido al rápido aumento en el nivel del agua.

La situación se complicó aún más debido a fallas en los semáforos ubicados en distintos cruceros, lo que generó confusión entre los conductores y empeoró el tráfico.

Tanto vecinos como automovilistas señalaron que la falta de un sistema de drenaje eficiente, junto con la acumulación de basura en las calles, contribuyeron al colapso vial, ya que impidieron que el agua fluyera con rapidez.

Autoridades locales informaron que esperan que el nivel del agua baje en las próximas horas para poder comenzar con la evaluación de daños. Hasta el cierre de esta edición no se reportaron personas lesionadas.



