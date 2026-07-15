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Coahuila

Lluvias provocan arrastre de basura en Ciudad Acuña, Coahuila

Las lluvias en Ciudad Acuña generaron arrastre de basura y llantas en arroyos, requiriendo intervención de autoridades.

Por Angel Garcia - 15 julio, 2026 - 03:31 p.m.
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      CIUDAD ACUÑA, COAH.– Las lluvias registradas en la ciudad mantuvieron el flujo de agua en los distintos arroyos y provocaron el arrastre de basura, principalmente llantas y otros desechos.

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      Desde temprana hora, personal de las dependencias correspondientes realizó labores para retirar ramas y residuos acumulados, con el objetivo de mantener el libre paso del agua y evitar obstrucciones en los cauces.

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      Acciones de la autoridad

      Entre los desechos arrastrados por la corriente destacaron varias llantas, las cuales quedaron visibles en distintos puntos de los arroyos tras las precipitaciones.

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      Pese a las condiciones generadas por las lluvias, las autoridades reportaron saldo blanco; sin embargo, se observó a personas que ingresaron a los arroyos, exponiéndose a situaciones de riesgo, por lo que se reiteró el llamado a evitar este tipo de conductas durante y después de las precipitaciones.

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