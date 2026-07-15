Lluvias provocan arrastre de basura en Ciudad Acuña, Coahuila

CIUDAD ACUÑA, COAH.– Las lluvias registradas en la ciudad mantuvieron el flujo de agua en los distintos arroyos y provocaron el arrastre de basura, principalmente llantas y otros desechos.

Desde temprana hora, personal de las dependencias correspondientes realizó labores para retirar ramas y residuos acumulados, con el objetivo de mantener el libre paso del agua y evitar obstrucciones en los cauces.

Acciones de la autoridad

Entre los desechos arrastrados por la corriente destacaron varias llantas, las cuales quedaron visibles en distintos puntos de los arroyos tras las precipitaciones.

Pese a las condiciones generadas por las lluvias, las autoridades reportaron saldo blanco; sin embargo, se observó a personas que ingresaron a los arroyos, exponiéndose a situaciones de riesgo, por lo que se reiteró el llamado a evitar este tipo de conductas durante y después de las precipitaciones.