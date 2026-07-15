Colapso de gradas en circo Estrella provoca intervención de Protección Civil en Arteaga

ARTEAGA, COAH.- La dirección de Protección Civil de Arteaga clausuró el Circo Estrella e inició un procedimiento administrativo luego del colapso de una sección de las gradas durante una función realizada la noche del lunes en el ejido San Antonio de las Alazanas.

El incidente ocurrió a las 22:00 horas y movilizó a elementos de Protección Civil y Bomberos de Arteaga, así como a personal del Sistema Municipal de Salud, quienes activaron los protocolos de atención y emergencia.

Las personas lesionadas fueron trasladadas inicialmente a la Clínica Municipal de San Antonio de las Alazanas, ubicada a menos de un kilómetro del lugar del accidente, donde recibieron la valoración y atención médica inicial.

De acuerdo con el reporte oficial, 14 personas fueron valoradas por personal médico. De ellas, cinco, entre quienes se encuentra un menor de edad, fueron trasladadas en ambulancias del Municipio al Hospital Muguerza de Saltillo para la realización de estudios complementarios y descartar probables fracturas. Todos los traslados se efectuaron en código amarillo como medida preventiva.

Acciones de la autoridad

La Dirección de Protección Civil de Arteaga realizó una inspección en las instalaciones para determinar las posibles causas del colapso e inició el procedimiento administrativo correspondiente conforme a la normatividad aplicable.

Detalles confirmados

Según la información proporcionada por el propietario del Circo Estrella, el establecimiento cuenta con póliza de responsabilidad civil y la documentación correspondiente en regla, por lo que la atención médica de las personas lesionadas será cubierta por el seguro del establecimiento.