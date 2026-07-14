Suma Coahuila cinco feminicidios en 2026

El asesinato de Silvia Aracely elevó a cinco el número de feminicidios registrados en el estado de Coahuila en 2026, así lo indicó el Fiscal General del Estado, quien señaló que este es el primer caso ocurrido este año en la región Centro.

Federico Fernández Montañez, mencionó que los otros casos se registraron en distintas regiones de la entidad y aunque Coahuila aparece entre los estados con menor incidencia, ninguna cifra es motivo de satisfacción para las autoridades.

De acuerdo al estudio de la organización México Evalúa, Coahuila se encuentra entre los estados con menor índice de feminicidios, junto con otras dos entidades.

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado no considera esos indicadores como un logro, ya que un solo caso obliga a redoblar esfuerzos para combatir la violencia en contra de las mujeres.

"Bastaría que fuera uno, para que nosotros nos tengamos que poner a trabajar para que sea cero, para nosotros no hay ningún logro el que nos ubiquen como las entidades con menos feminicidios".

El Fiscal confirmó que en lo que va del año se han contabilizado cinco feminicidios en Coahuila, siendo el caso de Silvia Aracely el primero en la región Centro.

Fernández Montañez reiteró que la política de la Fiscalía del Estado es actuar con firmeza para esclarecer estos delitos y llevar a los responsables ante la justicia.

"El mensaje tiene que ser contundente, en Coahuila, el que la hace, la paga, y vamos a estar bien pendientes de que hechos como estos no vuelvan a ocurrir".