Seis restaurantes en Monclova implementan menús en Braille: Inclusión para todos

Seis restaurantes de Monclova comenzaron a operar con menús en sistema Braille como parte de una estrategia de inclusión impulsada por la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, en coordinación con empresarios del sector gastronómico y autoridades municipales.

La entrega de las primeras cartas en Braille fue encabezada por el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez, quien destacó que el programa busca hacer de los restaurantes espacios más accesibles para personas con discapacidad visual y, en general, para todos los grupos vulnerables.

Además de la incorporación de menús en Braille, la estrategia contempla la capacitación del personal en Lengua de Señas Mexicana (LSM), adecuaciones en los establecimientos para mejorar la accesibilidad y acciones orientadas a fortalecer la atención incluyente.

Como parte de este proyecto, el funcionario informó que el próximo 31 de agosto iniciará, en coordinación con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), un programa de capacitación en Lengua de Señas Mexicana dirigido al personal de restaurantes. El curso estará adaptado a las necesidades de la atención gastronómica.

Asimismo, señaló que el primer curso de capacitación ya se encuentra por concluir en el restaurante Mesón Principal, establecimiento con el que inició este programa.

Martínez informó que, además de los seis restaurantes de Monclova, ya existen establecimientos incorporados al programa en Arteaga y Torreón. Durante el evento, el secretario también anunció que próximamente será publicada la convocatoria del Premio Estatal de la Inclusión, cuyo propósito es reconocer y visibilizar a organismos de la sociedad civil que promueven la inclusión, los derechos humanos y la no discriminación.

Añadió que la dependencia mantiene programas permanentes para fomentar la inclusión laboral de personas con discapacidad y adultos mayores mediante incentivos fiscales para las empresas. Explicó que los empleadores que contratan a una persona con discapacidad o a un adulto mayor pueden acceder a beneficios en el pago del impuesto sobre nóminas, estímulos que aumentan conforme incrementa el porcentaje de trabajadores pertenecientes a estos grupos.

De acuerdo con el funcionario, más de 3 mil empresas solicitan mensualmente estos incentivos por la contratación de personas con discapacidad, mientras que otras optan por no hacerlo al considerar que la inclusión forma parte de su responsabilidad social.

Finalmente, reiteró que la Secretaría continuará impulsando acciones para construir un Coahuila más incluyente mediante programas de accesibilidad, capacitación y vinculación laboral.