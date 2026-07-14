Enrique Martínez y Morales promueve programas sociales en Monclova

El secretario de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila, Enrique Martínez y Morales, realizó una gira de trabajo por la ciudad para promover programas sociales y la convocatoria del Premio Estatal de la Juventud 'Jóvenes Gigantes 2026', en coordinación con el Gobierno Municipal.

Durante el encuentro con estudiantes de la Región Centro, el funcionario invitó a participar a jóvenes de entre 12 y 29 años de edad. Informó que el registro permanecerá abierto hasta el 7 de agosto y que en esta edición serán reconocidos 36 jóvenes coahuilenses por su talento, liderazgo y aportaciones en distintos ámbitos.

Como parte de la estrategia de inclusión, Martínez y Morales encabezó la entrega de menús en Sistema de Lectoescritura Braille a diversos establecimientos de Monclova, con el objetivo de impulsar espacios más accesibles para personas con discapacidad.

El programa también contempla capacitación al personal de los negocios participantes para fortalecer la atención a este sector de la población y promover una cultura de respeto, igualdad de oportunidades y no discriminación.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas ha permitido fortalecer programas en beneficio de las familias monclovenses. 'Cuando trabajamos en equipo logramos acercar más oportunidades para nuestra gente. Seguiremos coordinando esfuerzos con el gobernador Manolo Jiménez para impulsar programas que apoyen a nuestros jóvenes y fortalezcan una ciudad cada vez más incluyente y con mayores oportunidades para todas y todos', señaló.

El Gobierno Municipal de Monclova reiteró su compromiso de continuar trabajando junto al Gobierno del Estado para impulsar acciones que promuevan la inclusión, el desarrollo de las juventudes y mayores oportunidades para las familias.