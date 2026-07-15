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Coahuila

Lluvias elevan cinco pulgadas el nivel de la presa La Amistad

El embalse alcanzó el 12 por ciento de su capacidad tras captar 17 millones de metros cúbicos de agua.

Por Angel Garcia - 15 julio, 2026 - 03:39 p.m.
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      CIUDAD ACUÑA, COAH.– Las lluvias registradas en la región incrementaron en cinco pulgadas el nivel de la presa La Amistad, que actualmente se encuentra al 12 por ciento de su capacidad total, informó el representante de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), Ignacio Peña.

      El funcionario detalló que las precipitaciones permitieron una acumulación de 17 millones de metros cúbicos de agua en el embalse.

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      Añadió que las aportaciones a la presa aumentaron a 44 metros cúbicos por segundo, mientras que las extracciones se mantienen en 28 metros cúbicos por segundo.

      Ignacio Peña indicó que aún se espera la llegada de agua proveniente de río arriba, lo que podría favorecer una mayor captación y elevar el nivel del embalse en los próximos días.

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