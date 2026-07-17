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Coahuila

Lluvias dejan siete pulgadas de acumulación e inundaciones en Ciudad Acuña

Las lluvias desatan inundaciones en Ciudad Acuña, afectando diversos sectores de la ciudad.

Por Angel Garcia - 17 julio, 2026 - 11:44 a.m.
Lluvias dejan siete pulgadas de acumulación e inundaciones en Ciudad Acuña
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      CIUDAD ACUÑA, COAH.— Las lluvias registradas en Ciudad Acuña provocaron inundaciones en diversos sectores de la ciudad, donde se acumuló un total de siete pulgadas de agua, informaron las autoridades.

      Las precipitaciones ocasionaron encharcamientos e inundaciones en distintos puntos del municipio debido al volumen de agua acumulado.

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      Detalles confirmados

      Como consecuencia de los escurrimientos, el nivel del Río Bravo aumentó hasta alcanzar los 5.20 metros.

      Hasta el momento, las autoridades reportan saldo blanco, sin pérdidas de vidas humanas derivadas de las lluvias.

      Pronósticos y acciones

      De acuerdo con los pronósticos, este sería el último día con posibilidad de precipitaciones, por lo que los trabajos de atención y monitoreo se mantendrán hasta que concluyan los escurrimientos.

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