Alertan sobre estafas en boletos para el concierto de Banda MS en San Buenaventura

Las primeras denuncias por presuntas estafas en la compra de boletos para el concierto de Banda MS comenzaron a surgir a través de redes sociales, luego de que las entradas para su presentación de este viernes en la Plaza de Toros de la Feria de San Buenaventura se agotaran hace cinco días en la plataforma oficial de venta.

Ante la alta demanda, decenas de personas recurrieron desde el miércoles y jueves a publicaciones en redes sociales de supuestos vendedores que afirmaban ya no poder asistir al evento y ofrecían sus boletos.

Uno de los casos reportados señala que una persona realizó una transferencia por 3 mil 500 pesos para adquirir boletos ofrecidos por un perfil identificado como Perla Moreno, quien presuntamente acordó entregar las entradas en la Plaza de Toros de San Buenaventura. Sin embargo, después de recibir el depósito, dejó de responder los mensajes y llamadas.

En redes sociales, algunos usuarios afirman que el perfil utilizado para la venta sería falso y señalan que la persona detrás de la cuenta tendría otro nombre. Otros aseguran conocer a la supuesta vendedora y que reside en el municipio de Frontera. Hasta el momento, esta información no ha sido confirmada por alguna autoridad.

¿Cómo ocurrió la estafa?

Ante esta situación, usuarios exhortaron a quienes aún buscan boletos a extremar precauciones, evitar realizar transferencias anticipadas y concretar la compra únicamente al momento de recibir las entradas, con el propósito de reducir el riesgo de ser víctimas de fraude.