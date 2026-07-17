Hombre arrollado por tren: accidente en Saltillo

Saltillo, Coahuila.- Un hombre de entre 50 y 55 años de edad perdió la vida la mañana de este viernes tras ser arrollado por el ferrocarril, conocido como La Bestia, en el cruce de las vías ubicado entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Vito Alessio Robles, detrás de la empresa Tupy.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presuntamente se habría quedado dormida sobre las vías del tren, lo que habría impedido que pudiera ponerse a salvo antes del paso de la locomotora.

El impacto le provocó lesiones mortales, por lo que falleció en el lugar antes de que pudiera recibir atención médica.

Acciones de la autoridad

Elementos de distintas corporaciones de seguridad y de servicios de emergencia acudieron al sitio para acordonar el área, mientras personal de la Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y ordenar el levantamiento del cuerpo.