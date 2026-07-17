Fallece Jesús Gutiérrez tras desvanecerse en restaurante de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, Coahuila.- Un hombre de 74 años de edad perdió la vida la mañana de este viernes luego de sufrir un desvanecimiento al ingresar al restaurante El Sarape, ubicado en el cruce de las calles De la Fuente y Melchor Ocampo, en la Zona Centro del municipio.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el adulto mayor acababa de entrar al establecimiento cuando se desplomó y quedó inconsciente sobre una de las mesas, lo que provocó que empleados y clientes solicitaran de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia al percatarse de que no reaccionaba.

Paramédicos acudieron al lugar a bordo de la unidad 483 y, tras realizar la valoración médica correspondiente, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Minutos después llegó una familiar, quien identificó al fallecido como Jesús Gutiérrez Valdez, de 74 años de edad, con domicilio en la calle Melchor Ocampo, en la Zona Centro de Ramos Arizpe.

Acciones de la autoridad

Elementos de las corporaciones competentes acordonaron el área y tomaron conocimiento de los hechos, mientras personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias de ley para establecer la causa del fallecimiento y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se realizarán los estudios correspondientes.