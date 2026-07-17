Rescatan a 12 personas tras quedar camión varado en vado de Acuña por las lluvias

CIUDAD ACUÑA, COAH.— Un camión de una empresa maquiladora quedó varado la mañana de este jueves en el vado del fraccionamiento Veracruz, luego de que las lluvias elevaran el nivel del agua, por lo que elementos de Protección Civil rescataron a las 12 personas que viajaban en la unidad.

Desde las primeras horas del día, las precipitaciones provocaron que el agua cubriera el vado y otras vialidades utilizadas por los automovilistas.

Las lluvias y su impacto en el vado

Pese a las condiciones, el conductor del camión intentó cruzar el vado; sin embargo, la unidad quedó atrapada, por lo que fue necesaria la intervención de personal de Protección Civil.

Los rescatistas auxiliaron y pusieron a salvo a las 12 personas que viajaban en el vehículo. De acuerdo con el reporte, no se registraron personas lesionadas.

Llamado a la precaución

Tras el incidente, Protección Civil reiteró el llamado a la población para evitar cruzar vados o vialidades inundadas y no poner en riesgo su integridad durante las lluvias.