Vecinos alertan por fuga de aceite en transformador de CFE en Morelos

MORELOS, COAH.– Vecinos del municipio alertaron sobre una fuga de aceite en un transformador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicado en el cruce de las calles Zaragoza y Manuel Acuña.

La situación quedó registrada en un video que comenzó a circular entre habitantes del sector, en el que se observa cómo el equipo, instalado sobre un poste de madera, desprende de manera continua un líquido en forma de aerosol.

Se trata de aceite dieléctrico, utilizado en este tipo de equipos para funciones de refrigeración y aislamiento eléctrico. Hasta el momento, no se han reportado apagones generalizados ni daños en viviendas cercanas; sin embargo, la fuga ha generado preocupación entre quienes viven o transitan por el sector.

Vecinos señalaron la importancia de que el desperfecto sea revisado a la brevedad, debido a la presencia de aceite en las inmediaciones de un equipo eléctrico y ante la posibilidad de que el derrame pueda afectar el suelo.

Habitantes del sector solicitaron la intervención de personal de la CFE y de Protección Civil para inspeccionar el transformador, controlar la fuga y determinar si existe algún riesgo para las personas o viviendas cercanas.

Hasta el momento, no se ha informado sobre una intervención oficial ni sobre las causas que originaron el desperfecto.