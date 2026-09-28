Entregan nueva aula en la escuela Francisco I. Madero de Nava

NAVA, COAH.– Estudiantes de la escuela Francisco I. Madero cuentan ahora con un nuevo espacio para sus actividades escolares, luego de la entrega de un aula que permitirá ampliar y mejorar las condiciones de infraestructura del plantel.

La nueva aula en Nava representa una inversión de más de 800 mil pesos.

La nueva construcción representó una inversión superior a los 800 mil pesos y forma parte de las acciones realizadas a través del Gobierno del Estado y Mejora Coahuila para atender las necesidades de infraestructura educativa.

La entrega de aulas busca mejorar las condiciones educativas en Coahuila.

Para las familias y estudiantes, contar con aulas en mejores condiciones representa un beneficio directo, al disponer de espacios más adecuados para desarrollar las actividades académicas y favorecer el aprendizaje.

Familias y estudiantes se benefician con la nueva infraestructura educativa.

La entrega forma parte de los trabajos encaminados a mejorar las condiciones físicas de las escuelas y ofrecer a las nuevas generaciones espacios dignos y funcionales para continuar con su formación.