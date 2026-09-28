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Coahuila

Entregan nueva aula en la escuela Francisco I. Madero de Nava

La obra representó una inversión superior a los 800 mil pesos y busca mejorar las condiciones para estudiantes y docentes.

Por Alberto Ibarra Riojas - 28 septiembre, 2026 - 01:04 p.m.
Entregan nueva aula en la escuela Francisco I. Madero de Nava
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      NAVA, COAH.– Estudiantes de la escuela Francisco I. Madero cuentan ahora con un nuevo espacio para sus actividades escolares, luego de la entrega de un aula que permitirá ampliar y mejorar las condiciones de infraestructura del plantel.

      La nueva aula en Nava representa una inversión de más de 800 mil pesos.

      La nueva construcción representó una inversión superior a los 800 mil pesos y forma parte de las acciones realizadas a través del Gobierno del Estado y Mejora Coahuila para atender las necesidades de infraestructura educativa.

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      La entrega de aulas busca mejorar las condiciones educativas en Coahuila.

      Para las familias y estudiantes, contar con aulas en mejores condiciones representa un beneficio directo, al disponer de espacios más adecuados para desarrollar las actividades académicas y favorecer el aprendizaje.

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      Familias y estudiantes se benefician con la nueva infraestructura educativa.

      La entrega forma parte de los trabajos encaminados a mejorar las condiciones físicas de las escuelas y ofrecer a las nuevas generaciones espacios dignos y funcionales para continuar con su formación.

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