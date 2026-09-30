Coahuila
Lluvias provocan acumulación de agua en calles de Ciudad Acuña
Las precipitaciones de madrugada generaron afectaciones principalmente en la zona Centro; se prevén más lluvias durante los próximos días.
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CIUDAD ACUÑA, COAH. – Las lluvias registradas durante la madrugada del miércoles provocaron acumulación de agua en calles de Ciudad Acuña, principalmente en la zona Centro.
Afectaciones por lluvias en el centro
Se prevé que las precipitaciones continúen durante los próximos días, por lo que podría incrementarse la cantidad de agua acumulada en este sector.
Pronóstico de más lluvias
Aunque las tormentas se presentan con intervalos amplios entre una y otra, su llegada genera afectaciones en distintos puntos de la ciudad.
Con el inicio de la temporada de lluvias, se espera que se registren más precipitaciones antes de la llegada de los frentes fríos de mayor intensidad.
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