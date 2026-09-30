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Coahuila

Detienen a 14 personas durante operativo "Barrido" en Ciudad Acuña

Elementos de seguridad realizaron acciones en distintos sectores; las autoridades mantienen vigilancia semanal en zonas consideradas de mayor riesgo.

Por Angel Garcia - 30 septiembre, 2026 - 03:20 p.m.
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      CIUDAD ACUÑA, COAH. – Un total de 14 personas fueron detenidas durante un operativo denominado "Barrido", realizado por elementos de seguridad en distintos sectores de la ciudad.

      Las detenciones se llevaron a cabo por diferentes faltas administrativas, principalmente en colonias consideradas conflictivas.

      Acciones de la autoridad

      De acuerdo con la información proporcionada, los operativos continúan de manera semanal y los elementos de seguridad mantienen presencia en los sectores que requieren mayor atención.

      Detalles confirmados

      Las acciones se desplazan entre diferentes colonias, aunque algunas zonas continúan siendo consideradas de mayor riesgo, principalmente en el poniente de la ciudad.

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