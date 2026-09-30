Detienen a 14 personas durante operativo "Barrido" en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. – Un total de 14 personas fueron detenidas durante un operativo denominado "Barrido", realizado por elementos de seguridad en distintos sectores de la ciudad.

Las detenciones se llevaron a cabo por diferentes faltas administrativas, principalmente en colonias consideradas conflictivas.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con la información proporcionada, los operativos continúan de manera semanal y los elementos de seguridad mantienen presencia en los sectores que requieren mayor atención.

Detalles confirmados

Las acciones se desplazan entre diferentes colonias, aunque algunas zonas continúan siendo consideradas de mayor riesgo, principalmente en el poniente de la ciudad.