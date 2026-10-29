Llegan lluvias a Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Las lluvias llegaron a Ciudad Acuña y provocaron acumulaciones de agua en distintas vialidades, mientras se prevé que las tormentas continúen durante el día y el fin de semana.

Las precipitaciones ya se esperaban desde el inicio de la semana, periodo en el que se registraron lluvias ligeras en algunos días, antes de que las condiciones meteorológicas generaran mayores acumulaciones de agua en distintos sectores de la ciudad.

Ante estas condiciones, Protección Civil exhortó a la población a extremar precauciones, evitar las zonas de riesgo y no transitar por sectores donde se presenten corrientes de agua, debido al peligro que representan para peatones y automovilistas.

Las autoridades recomendaron mantenerse atentas a las condiciones del clima y tomar precauciones al circular por las vialidades afectadas por las precipitaciones.

De cara al cierre del año, se espera una mayor presencia de lluvias en la región, por lo que se mantiene el llamado a la población para prevenir incidentes y atender las recomendaciones de Protección Civil.