Inicia ciclo escolar 2025-2026 en Sabinas con entrega de útiles y libros de texto

SABINAS, COAH.- Con entusiasmo y compromiso por fortalecer la educación pública, este lunes dio inicio el ciclo escolar 2025-2026 en la escuela primaria Francisco Villa, ubicada en el corazón de Sabinas. El subsecretario de Gobierno en la región carbonífera, Francisco Tobías Hernández, acudió en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas para hacer entrega de útiles escolares y libros de texto gratuitos a las y los estudiantes, marcando así el arranque oficial del nuevo periodo académico.

Durante la ceremonia cívica, la directora del plantel, Norma Idalia Alvarado Galindo, expresó su agradecimiento al representante del gobernador y a los funcionarios estatales presentes, destacando el valor de su acompañamiento en este primer acto escolar. También reconoció el compromiso de madres y padres de familia que acudieron para respaldar a sus hijos en este momento significativo.

El evento estuvo enmarcado por los honores a la bandera, donde se vivió un ambiente de respeto y unidad. Al concluir el acto cívico, el alumno Ángel Mateo Tijerina Vázquez tomó la palabra para agradecer, en nombre de sus compañeros, el apoyo brindado por el gobierno estatal. Su mensaje, breve pero emotivo, subrayó la importancia de contar con herramientas educativas que favorezcan el aprendizaje y el desarrollo integral.

La entrega de materiales escolares forma parte de una estrategia estatal que busca garantizar condiciones equitativas para el inicio de clases en todas las regiones de Coahuila. Con este tipo de acciones, el gobierno reafirma su compromiso con la niñez y con el fortalecimiento de la infraestructura educativa, especialmente en zonas con alta vocación comunitaria como Sabinas.

Con este arranque, la escuela Francisco Villa se suma al esfuerzo colectivo por construir un ciclo escolar exitoso, donde el trabajo conjunto entre autoridades, docentes, familias y estudiantes sea el motor de una educación más inclusiva, digna y transformadora.