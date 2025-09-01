Marely Azeneth, la quinceañera que conmovió a Monclova, ahora enfrenta su maternidad a los 16 años

Monclova, Coahuila.– Hace apenas un año, la historia de Marely Azeneth emocionó a toda la comunidad cuando, gracias a la solidaridad de cientos de personas, logró celebrar sus XV años en la plaza principal de Monclova. El respaldo ciudadano hicieron de aquella fiesta un símbolo de unión y esperanza.

Hoy, con 16 años, Marely vuelve a ser noticia, pero esta vez por un capítulo distinto de su vida: está esperando un bebé. La joven reveló que se encuentra embarazada y que dará a luz a un niño, noticia que ha causado reacciones encontradas entre quienes la recuerdan como "la quinceañera de Monclova".

La historia de Marely, que en su momento simbolizó los sueños de una adolescente y la capacidad de la comunidad para unirse, ahora refleja también los desafíos que viven muchas jóvenes en el país al convertirse en madres a temprana edad.

El caso abre nuevamente la conversación sobre la importancia de la educación sexual, la prevención del embarazo adolescente y el acompañamiento a las jóvenes que atraviesan esta experiencia.

Mientras tanto, Marely Azeneth se prepara con ilusión y nerviosismo para recibir a su hijo, con el mismo espíritu con el que hace un año bailó su vals en el corazón de Monclova, recordando que cada etapa de la vida trae consigo nuevos retos y aprendizajes.