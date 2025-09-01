Escuela en Monclova enfrenta situación crítica por robo de cableado y falta de aire

Roban cableado y clima en primaria Apolonio M. Avilés; niños salen antes por el calor

Monclova, Coahuila. – El regreso a clases en la primaria Apolonio M. Avilés no fue como el de otros planteles de la región. Desde el primer día, los alumnos se toparon con salones sin energía eléctrica, sin minisplits y con el calor sofocante obligándolos a salir antes de mediodía.

El director del plantel denunció que más del 80 por ciento de los estudiantes deben concluir su jornada a las 11:00 de la mañana, pues las altas temperaturas vuelven imposible permanecer en las aulas.

El plantel ha sido blanco constante de la delincuencia: ya suman seis robos. Durante las vacaciones pasadas les arrancaron el cableado, mismo que apenas había sido repuesto una semana antes del regreso a clases; sin embargo, de nueva cuenta se lo llevaron junto con los aparatos de aire.

Para restablecer solo el cableado eléctrico se necesitan alrededor de 25 mil pesos, además del gasto en minisplits, lo que pone a la escuela en una situación crítica.

Aunque la Secretaría de Educación señaló que existe un recurso de 16 millones de pesos para atender este tipo de contingencias, hasta ahora la dirección no ha recibido apoyo, pese a haber reportado la situación de manera urgente.

Mientras tanto, alumnos y maestros intentan adaptarse a las carencias, iniciando un ciclo escolar entre la incertidumbre y el cansancio que deja la falta de condiciones dignas para estudiar.