Alumnos sin clases en Escuela Secundaria Francisco Murguía de Sabinas

SABINAS, COAH.- Un inicio de ciclo escolar marcado por la incertidumbre y la frustración se vivió en la escuela secundaria Francisco Murguía de Sabinas, Coahuila. Un total de 43 alumnos se quedaron sin ingresar a clases debido a que el grupo que se había programado para este ciclo escolar no se abrió.

Según informaron las madres de familia afectadas, la decisión de no abrir el grupo se debió a cuestiones técnicas y administrativas. Los padres de familia se mostraron preocupados por la situación y anunciaron que realizarán gestiones en la ciudad de Saltillo para buscar una solución a este incidente.

Los alumnos afectados se quedaron con un informe y una mochila en mano, sin poder iniciar sus clases como estaba programado. La situación ha generado inquietud entre los padres de familia, quienes buscan respuestas y soluciones para que sus hijos puedan retomar sus estudios de manera regular.

La comunidad educativa espera que se resuelva esta situación lo antes posible y que se tomen medidas para evitar que se repita en el futuro. Los padres de familia están determinados a encontrar una solución y están dispuestos a realizar las gestiones necesarias para garantizar que sus hijos reciban la educación que merecen.