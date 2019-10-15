Lo denuncian por intento de homicidio

Acusado de intento de asesinato en contra de su medio hermano y una mujer de 31 años, se encuentra Sergio Luis Argil Navarro, quien fuera arrastrado en una patrulla de Fuerza Coahuila, por posesión de droga.

Lo anterior salió a relucir cuando se presentaron ante el Ministerio Público Rodrigo de la Cruz Navarro de 31 años y Beatriz Adriana Enríquez de 38, al solicitar justicia y se castigue a Sergio Luis Ángel y a Gerardo de la Cruz Navarro, autores del intento de asesinato.

Esta pareja narró a los medios de comunicación que el pasado 18 de septiembre cuando se encontraban en un festejo llegaron estos sujetos; éste último manejando una camioneta y se las echaron encima a toda la familia y comenzaron a dispararles, asestándole tres balazos Beatriz Adriana y dos más a Rodrigo de la Cruz, quienes en esa ocasión quedaron graves.

Mientras que los responsables se daban a la huida, aseguran los afectados que hace un mes estuvieron al borde de la tumba y afortunadamente salvaron su vida.

Ahora se dieron cuenta a través de redes sociales qué Sergio Luis había sido arrastrado por una patrulla cuando lo sorprendieron vendiendo droga y no lo detuvieron por el delito que habían cometido y seguía libre, por lo que ahora pide justicia para que lo detengan y responda por todos los gastos médicos que se originaron y paguen por su delito.