Coahuila avanza en seguridad, infraestructura y desarrollo económico tras reunión clave

CIUDAD DE MÉXICO.– El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, informó sobre los resultados de su reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebrada en Palacio Nacional. “Agradezco a la Presidenta por recibirnos en Palacio Nacional. Tuvimos una excelente reunión donde platicamos de las acciones que estamos llevando a cabo en seguridad, infraestructura y desarrollo económico. De igual manera revisamos los detalles de un gran programa para los ganaderos del Estado. Seguimos trabajando en equipo para bien de Coahuila y México. Aquí vamos con todo pa’delante a pasos de gigante”, expresó el mandatario estatal.

Durante el encuentro, se revisaron proyectos estratégicos como la reactivación económica de la región centro, el tema de AHMSA, el impulso a la región carbonífera, el arranque del programa de empleo temporal en la Laguna y medidas para dar certeza económica ante los retos de los aranceles internacionales. Asimismo, se acordó fortalecer un gran programa ganadero que beneficiará a micro, pequeños y medianos productores, así como reforzar los operativos de seguridad en coordinación con el secretario federal Omar García Harfuch.

En materia de infraestructura, Jiménez subrayó la modernización de la carretera Saltillo–Monclova, el desarrollo del tren de carga y pasajeros, y obras de conectividad clave para mejorar la competitividad del estado, como la carretera a Derramadero, además del proyecto del nuevo hospital del IMSS. Estos proyectos se van a realizar en conjunto con el Gobierno de México para seguir atrayendo inversión, generando empleo y garantizando la seguridad y bienestar de las familias coahuilenses”, concluyó el gobernador.