Feria Monclova 2025: Programación artística y diversión para toda la familia

Feria de Monclova 2025 concesionada por 400 mil pesos; entrada gratuita y cien por ciento familiar, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

A diferencia del año pasado, cuando la feria se concesionó en 300 mil pesos y la entrada general tenía un costo de entre 100 y 150 pesos, este año el acceso será gratuito en la mayoría de los días. Solo en la presentación de ciertos artistas de la cartelera se cobrará la entrada.

Javier Flores Loera fue el único empresario interesado en ejecutar el evento, respaldado por su experiencia en la organización de ferias y espectáculos en todo el estado.

El esquema de concesión incluye renta de espacios, operación de juegos mecánicos y programación artística.

El alcalde Carlos Villarreal indicó que la intención es que la mayor cantidad de días posibles cuenten con actividades gratuitas, incluyendo el teatro del pueblo, para que las familias puedan disfrutar del evento sin un gasto adicional significativo.

La fecha de la feria se definió para octubre a fin de evitar empalmes con la Feria de Sabinas y tomar en cuenta que agosto es un mes con alta carga económica para las familias debido a la compra de útiles escolares.

En los próximos 5 a 10 días se presentarán los detalles finales, incluyendo el lugar y la cartelera oficial de artistas.