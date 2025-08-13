Alcalde encabeza rehabilitación de cancha deportiva en colonia Independencia

El alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó la entrega oficial de la rehabilitación de la cancha deportiva en la colonia Independencia, una obra que forma parte del plan de inversión municipal Prendamos Monclova.

Acompañado por vecinos del sector y funcionarios municipales, el edil celebró este avance que busca recuperar espacios públicos para beneficio de la comunidad.

Los trabajos realizados incluyeron la colocación de arcilla roja en la cancha, rehabilitación de la malla ciclónica perimetral, instalación de gradas, reposición de dos portones de malla, pintura en muros de contención y gradas, así como la rehabilitación de postes de alumbrado y trabajos de electrificación.

Durante el evento, María de Jesús Hernández, vecina del sector, expresó su agradecimiento por la obra: "Hoy el lugar luce más bonito, más iluminado, lo que permitirá que mejore nuestra calidad de vida", afirmó.

Por su parte, el alcalde Villarreal Pérez destacó que esta obra es una de muchas contempladas dentro del programa Prendamos Monclova, el cual tiene como objetivo llevar mejoras a todos los sectores de la ciudad.

"Nuestro compromiso es con todas las colonias. Vamos a seguir Prendiendo Monclova con obras que transformen y mejoren la vida de las familias", señaló.

La rehabilitación de este espacio deportivo no solo promueve la actividad física entre niños y jóvenes, sino que también fortalece el tejido social al ofrecer un entorno más seguro y digno para la convivencia comunitaria.