Feria de la Amistad 2026 ya tiene concesionario y cartelera en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. — La Feria de la Amistad 2026 ya cuenta con concesionario y cartelera oficial, luego de que la concesión fuera otorgada a la empresa Logar Promotions, la cual invertirá cerca de 17 millones de pesos en la contratación del elenco artístico.

Entre los artistas confirmados destacan Banda MS, Leandro Ríos y Tropicalísimo Apache, además de otros espectáculos que formarán parte de la programación del tradicional evento.

Detalles confirmados

De acuerdo con la información proporcionada, la Feria de la Amistad 2026 se llevará a cabo durante la última semana de septiembre y concluirá el 4 de octubre.

Impacto en la comunidad

Las autoridades y los organizadores esperan que el evento genere una importante derrama económica para Ciudad Acuña, con la llegada de visitantes provenientes de otras ciudades y de Estados Unidos.