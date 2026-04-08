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Coahuila

Madre denuncia negligencia en Clínica 81 del IMSS en Ciudad Acuña

Testimonio revela descuido en seguimiento a pacientes y problemas con aguja intravenosa.

Por Angel Garcia - 08 abril, 2026 - 09:57 a.m.
Madre denuncia negligencia en Clínica 81 del IMSS en Ciudad Acuña
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      Ciudad Acuña, Coahuila.– Una madre de familia denunció presuntos actos de negligencia en la clínica 81 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde su hija no habría recibido la atención adecuada durante la madrugada.

      De acuerdo con su testimonio, acudió al nosocomio debido a que la menor presentaba síntomas de diarrea y vómito; sin embargo, tras ser ingresada, permaneció sentada en una silla durante toda la noche sin ser atendida de manera oportuna.

      La mujer señaló que durante su estancia pudo observar a personal de enfermería dormido en camillas, lo que, afirmó, derivó en la falta de seguimiento a los pacientes que se encontraban en el área.

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      Testimonios de usuarios sobre la atención en el IMSS

      Asimismo, indicó que su hija presentó molestias en el brazo debido a la aguja intravenosa, ya que esta se doblaba al no mantenerse en una posición adecuada, lo que le generaba dolor constante.

      Hasta el momento, el Instituto Mexicano del Seguro Social no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el caso, el cual ha comenzado a generar inconformidad entre usuarios que señalan deficiencias en la atención médica.

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