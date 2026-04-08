Derrame de aceite en calles de Nava alarma a vecinos

Nava, Coah.– Habitantes de la zona centro manifestaron su preocupación tras detectarse el vertido de aceite residual en la vía pública, específicamente entre las calles Guerrero y Javier Mina, situación que consideran afecta directamente el entorno y la limpieza del sector.

De acuerdo con vecinos, el derrame no solo genera malos olores y una imagen negativa, sino que también representa un riesgo para la salud, además de afectar el flujo del agua en la acequia, lo que podría derivar en problemas mayores.

Señalaron que este tipo de prácticas irresponsables dañan el equilibrio ecológico y pidieron mayor conciencia por parte de la ciudadanía para evitar contaminar espacios que son de uso común.

Asimismo, hicieron un llamado a la comunidad para mantenerse vigilante y reportar cualquier acción similar, con el fin de proteger el medio ambiente y conservar en buen estado las áreas públicas del municipio.